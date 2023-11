Giá cà phê hôm nay 1/11: Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 1/11 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London có xu hướng giảm, dao động ở mức 2.250 - 2.367 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London tăng 2.29%, tương đương 53 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.367 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 167.00 US cent/lb, tăng 4,97% tương đương 7,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brazil là lý do để các quỹ và đầu cơ gia tăng bán ròng trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn. Tỷ giá đồng Reais giảm 0,68% xuống ở mức 1 USD = 5,0468 R$ đã khuyến khích việc bán cà phê xuất khẩu. Giá cà phê tại thị trường nội địa Brasil cũng tăng, giảm theo từng khu vực bán hàng chính.

Dù dữ liệu tồn kho đang kém tích cực nhưng tình trạng xuất khẩu cà phê tại Brazil lại tiến triển theo chiều hướng khác. Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) cho biết, trong 30 ngày vừa qua, quốc gia này đã cấp phép xuất khẩu cho gần 4 triệu bao cà phê loại 60kg, đây được coi là mức kỷ lục từ tháng 3/2021. Trong đó, Arabica dạng hạt là mặt hàng đóng góp chính vào sự tích cực này với 3,11 triệu bao, tăng 33% so với mức 2,34 triệu bao trong tháng trước.

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 26/10/2023 như sau, giá cà phê giảm nhẹ và ổn định, mức giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.300 đồng/kg, giá mua cao nhất là 58.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 1/11/2023 ở mức giá 58.400 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 58.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 57.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 58.400 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.500 đồng/kg.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, ước tính xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2023 tại Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng giảm như các tháng trước khi chỉ có 60.000 tấn được xuất đi. Dù vậy, thời tiết thuận lợi đang thúc đẩy tiến độ thu hoạch cả phê của nông dân Việt Nam. Đây sẽ là thông tin quan trọng khiến giá chưa thể điều chỉnh tăng.

Thị trường cà phê thế giới tăng cả 2 sàn

Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London tăng 1,21% so với cuối phiên trước, tương đương 28 USD/tấn về mức 2.342 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đang ở mức 163,75 US cent/lb, sau khi tăng 2,92% tương đương 4,65 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Sáng 31/10, giá cà phê trong nước đi ngang so với phiên giao dịch liền trước, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 59.300 đồng/kg, giá mua cao nhất là 59.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, giá cà phê thu mua ở mức giá 59.400 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 59.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 58.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 59.400 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 59.500 đồng/kg.