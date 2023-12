Giá cà phê hôm nay 15/12: Cà phê trong nước thu mua cao nhất 65.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 15/12, tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, giá cà phê được thu mua ở mức khá cao với 65.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua ở mức 64.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 65.500 đồng/kg, còn tại các huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.600 đồng/kg, mức giá cao nhất trong ngày 15/12.

Giá cà phê trong nước tăng 1.900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 14/12/2023 như sau, giá cà phê ổn định và neo ở mức cao, tăng từ 1.700 – 1.900 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 64.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là 64.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 14/12/2023 ở mức giá khá cao với 64.100 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Lắk , Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 64.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 14/12) tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 64.100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.200 đồng/kg.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 11 xuất khẩu cà phê đạt 119.297 tấn (khoảng gần 2 triệu bao, loại 60 kg/bao), trị giá 356,7 triệu USD, tăng 2,7 lần về lượng và 2,3 lần về trị giá so với tháng trước.

Còn so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu mặt hàng này vẫn giảm 7,4% về lượng và tăng 16,8% về trị giá.

Tính đến hết tháng 11, khối lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,4 triệu tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do hưởng lợi về giá bán nên kim ngạch thu về vẫn tăng nhẹ 0,4% lên 3,64 tỷ USD.

Nhiều chuyên gia đầu ngành nhận định, giá cà phê xuất khẩu được cho là sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh mới trong năm 2024 do những lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu.

Hiệp Hội Cà Phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết niên vụ cà phê 2023 - 2024 thu hoạch muộn hơn niên vụ trước. Một số địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Sơn La sẽ thu hoạch cà phê sớm hơn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 và thu hoạch rộ cuối tháng 11 và tháng 12/2023.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy diện tích cà phê của Việt Nam hiện ở mức 700.000 ha, tuy nhiên VICOFA cho rằng, diện tích cà phê đang bị thu hẹp tại nhiều vùng trồng trọng điểm do người dân chuyển sang trồng các loại cây có lợi nhuận cao hơn như sầu riêng, bơ…, dẫn đến tình hình thực tế có thể chỉ còn trên 600.000 ha.

Do đó, trong niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống ở mức khoảng 1,6 - 1,7 triệu tấn, so với mức 1,78 triệu tấn của niên vụ 2022/2023.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục có xu hướng tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 14/12 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.659 - 2.819 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London tăng 0,36% so với phiên liền trước, tương đương 10 USD/tấn niêm yết ở mức 2.812 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 14/12, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 189.85 US cent/lb, tăng 0,64% tương đương 1,2 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.