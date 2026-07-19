Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê thế giới tăng mạnh
VOV.VN - Giá cà phê trong nước ngày 18/7 thu mua ở mức 97.900 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng mạnh.
Giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh
Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 18/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,84%, tương đương tăng 110 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.977 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 2,23%, tương đương tăng 7,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 328.45 cent/lb.
Giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 18/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại, dao động trong khoảng 97.200 - 97.900 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.900 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.700 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với phiên trước.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 97.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 97.200 đồng/kg.