Giá cà phê hôm nay 2/10: Cà phê Robusta, Arabica đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London giảm nhẹ, dao động ở mức 2.220 - 2.411 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London giảm 0,08%, tương đương 2 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.378 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 6/10, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 145.40 US cent/lb, tăng 0,65% tương đương 0,95 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

DXY dao động mạnh trong một phiên các tin tức cơ bản không có gì thay đổi ngoài báo cáo tồn kho ICE tiếp tục sụt giảm ở cả hai thị trường.

Trong khi đó, mối lo Fed – Mỹ sẽ tiếp tục nâng thêm lãi suất tiền tệ tại phiên họp cuối năm ngày càng tăng theo tỷ lệ cá cược mới nhất, đã khiến giá cả hàng hóa tiếp tục trượt dốc.

Giá cà phê hai sàn tiếp tục suy yếu sau báo cáo dữ liệu việc làm ở Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến và thông tin các vùng trồng cà phê ở miền nam Brasil đã có mưa phù hợp, hỗ trợ tốt cho đợt ra hoa đầu tiên của vụ mới 2023/2024.

Giá cà phê trong nước giảm 400 – 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 6/10/2023 như sau, giá cà phê tiếp tục nhuộm sắc đỏ và giảm sâu, mức giảm khoảng 400 - 500 đồng/kg, giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay về quanh mốc dưới 64.500 đồng/kg, giá thu mua cao nhất 64.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 6/10/2023 ở mức giá 64.400 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 64.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 64.400 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.500 đồng/kg.

Cà phê thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối nay (5/10 - theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London mở phiên giao dịch 5/10 đã giảm 0,5%, tương đương 12 USD/tấn so với cuối phiên trước về mức 2.368 USD/tấn.

Mở phiên 5/10 trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đạt mức 145,7 US cent/lb, sau khi giảm 0,44% tương đương 0,65 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Ngày 5/10, giá cà phê trong nước có xu hướng tiếp tục giảm và giảm sâu, mức giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên bình quân 65.300 đồng/kg, giá thu mua cao nhất 65.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 5/10 ở mức giá 65.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 65.600 đồng/kg.

Ảnh minh họa - KT

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 65.300 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.400 đồng/kg.