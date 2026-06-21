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Giá cà phê hôm nay 21/6: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 89.300 đồng/kg

Chủ Nhật, 09:04, 21/06/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (21/6), giá cà phê trong nước ổn định, dao động quanh mức 89.000 - 89.300 đồng/kg đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 89.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 21/6 tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch liền trước, dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 89.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đi ngang

Giá cà phê thế giới ngày 2016 lúc 9 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế ổn định. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London, giá bán đang là 3.640 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giá bán đang là 275.10 cent/lb.

Trước đó, lúc 21h ngày 20/6 - theo giờ Việt Nam, giá cà phê thế giới trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,22%, tương đương giảm 45 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.640 USD/tấn.

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Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,99%, tương đương giảm 2,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 275.10 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 20/6 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.200 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 89.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 89.000 đồng/kg.

PV/VOV.VN
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