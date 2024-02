Giá cà phê hôm nay 22/2: Giá cà phê Robustan và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê Robustan và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 22/2 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.019 - 3.273 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London ở mức 3.252 USD/tấn, tăng 0,12%, tương đương 4 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 22/2, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 188,10 US cent/lb, tăng 0,99% tương đương 1,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Sự tích cực của dữ liệu nguồn cung trong thời gian gần đây đã gây áp lực tương đối lên thị trường. Xuất khẩu cà phê vẫn tăng mạnh trong tháng 1/2024 tại Brazil và Colombia làm hạ nhiệt lo ngại thiếu hụt nguồn cung ở hiện tại. Đồng thời, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US cũng đang hồi phục và dần tiến xa mức thấp nhất trong 24 năm.

Tuy nhiên, nhu cầu về Arabica lên cao khi Robusta duy trì ở vùng đỉnh cùng những sự cố trong vận tải tại Brazil khiến những rủi ro về nguồn cung vẫn rình rập thị trường. Trong báo cáo của Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê CECAFE và công ty khởi nghiệp ElloX Digital, 85% lô hàng rời cảng Santos, nơi vận chuyển cà phê chính của Brazil đã bị dời lịch hoặc trì hoãn vào tháng 1.

Giá cà phê trong nước tăng 300 - 400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 22/2/2024 như sau, giá cà phê vẫn duy trì mức tăng so với phiên giao dịch trước đó; mức tăng khoảng 300 - 400 đồng/kg. Hiện giá trung bình là 82.100 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 82.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 82.200 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 82.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 81.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 22/2) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 82.100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 82.200 đồng/kg.

Giá cà phê tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế

Tại thị trường thế giới, tối 21/2 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đảo chiều tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 3.249 - 3.272 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London ở mức 3.262 USD/tấn, tăng 0,43%, tương đương tăng 14 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica tiếp tục tăng, cụ thể trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 cà phê Arabica đang là 188,10 US cent/lb, tăng 0,99% tương đương tăng 1,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng khoảng 500 - 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 21/2 duy trì mức tăng so với phiên giao dịch trước đó; tăng khoảng 500 - 600 đồng/kg. Hiện giá trung bình là 81.800 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 82.100 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng khoảng 500 - 600 đồng/kg (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 81.900 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 82.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 81.300 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 21/2 tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 81.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 82.000 đồng/kg.