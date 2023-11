Giá cà phê hôm nay 24/11: Giá cà phê ở 2 sàn quốc tế trái ngược

Thị trường cà phê thế giới 2 sàn trái ngược

Theo đó, giá cà phê Robusta London họp đồng giao tháng 1/2024 niêm yết ở đầu phiên giao dịch 23/11 với giá 2.487 USD/tấn, giảm 1,11% so với phiên liền trước, tương đương 28 USD/tấn.

Cùng với đó, đầu phiên giao dịch 23/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang ở mức 169,05 US cent/lb, tăng 0,3% tương đương 0,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng cao nhất 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tăng cao nhất 200 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.200 - 57.900 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai và Đắk Nông với 57.700 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 57.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.