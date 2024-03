Giá cà phê hôm nay 27/3: Giá cà phê trong nước đang đứng ở mức rất cao

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 97.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng nay 27/3 tăng đến 1.100 đồng/kg và đang đứng ở mức rất cao. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 97.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk là 96.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 96.900 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 97.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 96.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 27/3) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 97.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 97.100 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, sáng 27/3 (theo giờ Việt Nam) giá cà phê đồng loạt tăng giá trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London đã tăng 1,4% so phiên trước, tương đương tăng 48 USD/tấn lên mức 3.465 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 cũng đã tăng lên mức 188,05 US cent/lb, sau khi tăng 1,29% tương đương tăng 2,4 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Thị trường cà phê thế giới, Robusta và Arabica tăng giá

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (26/3 - theo giờ Việt Nam) cùng rực rỡ sắc xanh tăng giá trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London đã tăng 1,9% so phiên trước, tương đương tăng 65 USD/tấn lên mức 3.482 USD/tấn.

Mở phiên giao dịch 26/3 (theo giờ New York) giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 cũng đã tăng lên mức 189,3 US cent/lb, sau khi tăng 1,97% tương đương tăng 3,65 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá thu mua cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

Sáng 26/3, giá cà phê trong nước tăng đến 800 đồng/kg, hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 95.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 95.800 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 96.000 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

Các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 95.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 95.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 95.900 đồng/kg.