Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê trong nước giảm 400-500 đồng/kg

Sáng 29/10, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm 500 đồng/kg, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên thay đổi quanh mốc 59.300 đồng/kg.

Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 29/10 ở mức giá 59.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 59.500 đồng/kg.

Tại các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 58.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 59.500 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 59.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 400-500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 28/10/2023 như sau, giá cà phê trong nước giảm 400-500 đồng/kg, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên thay đổi quanh mốc 60,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 28/10/2023 ở mức giá 59,900 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 60,000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 59,200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 60,000 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 60,100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.309 - 2.437 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 1,53% so với phiên liền trước, tương đương 37 USD/tấn niêm yết ở mức 2.383 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 28/10, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 160.95 US cent/lb, giảm 0,16% tương đương 0,25 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê tiếp tục sụt giảm do các quỹ và đầu cơ kéo dài sự thanh lý sau hai tuần tăng mua “quá mức” trước đó. Lợi suất trái phiếu dài hạn kho bạc Mỹ giảm nhẹ ngay trước thềm phiên họp điều hành chính sách tiền tệ của Fed – Mỹ vào giữa tuần sau đã kéo theo sự sụt giảm của các sàn chứng khoán, trong khi “đồng bạc xanh” tăng thêm giá trị đã khiến giá cả hàng hóa bị đẩy lùi vào trạng thái tiêu cực.

Theo tin từ các đại lý địa phương ở Brasil, mưa lớn ở miền nam đang hỗ trợ tốt cho cây cà phê ra hoa vụ mới, sự phát triển vụ mùa mới hiện tại là rất tốt và kỳ vọng vào vụ thu hoạch tiếp theo vẫn tích cực.