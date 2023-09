Giá cà phê hôm nay 5/9: Giá cà phê Robusta quay đầu tăng

Giá cà phê Robusta quay đầu tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 5/9 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London tăng nhẹ dao động ở mức 2.303 - 2.501 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London quay đầu tăng nhẹ 0,04%, tương đương 1 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.483 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 5/9, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 151,9 US cent/lb, giảm 1,68% tương đương 2,6 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, biến động của chỉ số giá trị đồng USD/DXY tăng quá mạnh đã đẩy giá Arabica về âm và giá Robusta trong thế thủ. Bên cạnh đó, thời tiết tại hai quốc gia có lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Colombia thuận lợi, giá tốt cũng đẩy mạnh quá trình xuất khẩu cà phê, nguồn cung sẽ dồi dào hơn.

Giá cà phê trong nước ổn định mức cao

Giá cà phê trong nước sáng ngày 5/9/2023 như sau, giá cà phê trong nước tiếp tục giữ mức giá ổn định, ở mức khá cao, trung bình 66.200 đồng/kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 66.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 66.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 66.300 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.400 đồng/kg.

Dự đoán, giá cà phê tiếp tục sụt giảm do lực bán khá mạnh từ Brasil khi tỷ giá đồng Reais chỉ tăng nhẹ 0,21% lên mức 1 USD = 4,9394 R$ đã thúc đẩy người Brasil bán đuổi do vụ thu hoạch cũng sắp hoàn tất, lượng hàng mới ngày càng dồi dào.