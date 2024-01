Giá cà phê hôm nay 8/1: Cà phê thu mua cao nhất ở mức 68.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8/1, tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum cà phê được thu mua ở mức giá 68.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 68.600 đồng/kg.

Các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà chủa tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 67.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 68.400 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 68.500 đồng/kg, mức thu mua cao nhất trong ngày hôm nay

Giá cà phê thế giới tiếp tục có diễn biến trái chiều trên 2 sàn

Tại thị trường thế giới, tối 7/1 (theo giờ Việt Nam) giá cà phê diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 3.003 - 3030 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 giá khớp lệnh trên sàn London ở mức 3.003 USD/tấn, tăng 0,3%, tương đương 9 USD/tấn so phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 182,8 US cent/lb, giảm 1,48% tương đương 2,75 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê trong nước tăng, mức thu mua cao nhất 68.300 đồng/kg

Sáng 7/1, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 67.900 đồng/kg, giá mua cao nhất là 68.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, cà phê được thu mua ở mức giá 68.000 đồng/kg, còn tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 68.200 đồng/kg.

Giá cà phê 8/1: Cà phê thu mua cao nhất ở mức 68.500 đồng/kg

Tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 67.300 đồng/kg.

Huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) cà phê được thu mua ở mức 68.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 68.300 đồng/kg, mức giá thu mua cao nhất trong ngày 7/1.