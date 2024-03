Giá cà phê ngày 19/3: Giá cà phê trong nước ổn định ở mức cao

Giá cà phê trong nước ổn định ở mức cao

Giá cà phê trong nước sáng nay 19/3 tiếp tục ổn định và đang đứng ở mức cao. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 93.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 93.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 93.000 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 92.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 92.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 93.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê thế sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London tăng 1,06%, tương đương tăng 35 USD/tấn lên mức 3.343 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 tăng 34 USD/tấn lên 3.245 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 tăng 33 USD/tấn, giá đạt 3.172 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 hiện chỉ còn 181,75 US cent/lb sau khi giảm 0,66%, tương đương giảm 1,2% US cent/lb. Tại hợp đồng kỳ giao tháng 7/2024 giá còn 180,6 US cent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2024 giá là 180,25 cent/lb.

