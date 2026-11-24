Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 10 cent, tương đương 0,11%, lên 92,67 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 16 cent, tương đương 0,19%, lên 83,57 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đã lần lượt giảm 4% và 5%.

Tuy nhiên, giao tranh từ cuộc xung đột chưa được giải quyết giữa Mỹ và Israel chống lại Iran tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao. Các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, cũng như cuộc tấn công của Houthi nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia đã được báo cáo vào cuối tuần.

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Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights cho biết, tình trạng bế tắc căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài đến cuối năm, những lời lẽ gay gắt hơn từ Mỹ và Iran có thể sẽ tiếp tục đẩy mức phí rủi ro địa chính trị biên lên cao đối với dầu thô, đồng thời giữ giá dầu nhìn chung dao động trong phạm vi hẹp.

Trong khi Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) mới kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không đạt được thỏa thuận về việc đưa tuyên bố loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào văn bản cuối cùng.

Một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn cho rằng, nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai gần và bảo vệ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị này.

Các thành viên tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) dự kiến tổ chức một loạt cuộc họp vào ngày 29/11, để quyết định chính sách sản lượng năm 2027.