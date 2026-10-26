Giá dầu hạ nhiệt, chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều
VOV.VN - Hôm nay 26/10, giá dầu giảm sau khi tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn năm vào tuần trước. Trong khi, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng trước loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp lớn trong tuần này và quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương tại Mỹ.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,8%. Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip và công nghệ chịu áp lực bán, trong đó Advantest giảm 3,9%, còn Tokyo Electron mất 3,7%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,5%. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5%, còn thị trường Thượng Hải và Australia cùng tăng 0,2%.
Trên thị trường năng lượng, dầu Brent giảm 1,4%, xuống 110,12 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,8%, còn 101,37 USD. Trước đó, giá dầu Brent tăng 3,1% trong phiên cuối tuần, lên 116,72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022.
Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% trong phiên cuối tuần, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giới đầu tư đang chờ kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Microsoft và Amazon, nhằm đánh giá liệu các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là mối lo ngại, khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 vừa qua được dự báo tăng 3,7%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.