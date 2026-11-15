Giá dầu hôm nay 15/11: Dầu Brent giữ mức 95,84 USD/thùng

Lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu gia tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (sáng 15/1 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 95,84 USD/thùng, Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 88,56 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI đang giảm khoảng 2,5%. Trước đó hai loại dầu chuẩn này lần lượt giảm 16% và 13%.

Theo Reuters, thị trường dầu mỏ đang có sự chuyển dịch đáng kể khi những lo ngại về rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, trong khi dấu hiệu dư cung toàn cầu ngày càng rõ nét.

Thị trường dầu mỏ trải qua một tuần giao dịch biến động khi kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran cải thiện quan hệ bị lấn át bởi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và các vụ tấn công tàu chở dầu tại khu vực Vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng không cần thiết phải đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, thị trường dầu đang chịu tác động từ hai chiều: nguồn cung gia tăng từ Trung Đông, trong khi lập trường đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có thay đổi. Iran vẫn từ chối cho phép các thanh sát viên hạt nhân vào nước này.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại Mỹ cũng tạo thêm áp lực lên giá dầu. Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet có trụ sở tại New Delhi, cho rằng lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu gia tăng cho thấy triển vọng tiêu thụ tại Mỹ tương đối ảm đạm.

Dù giá dầu có xu hướng giảm, rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu dầu thô của các quốc gia sản xuất dầu lớn tại Trung Đông.

Tình trạng dư cung ngày càng tăng

Theo Reuters, với việc rủi ro địa chính trị từ cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran đã giảm bớt, cùng với báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Sáu cho thấy tình trạng dư thừa dầu toàn cầu đang gia tăng, thị trường đang trải qua một bước ngoặt lớn.

"Rõ ràng là nỗi lo lớn nhất cách đây vài tháng là tình trạng thiếu hụt nguồn cung," Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định. "Còn hiện tại, có vẻ như nỗi lo lớn nhất lại là tình trạng dư thừa."

Thị trường dầu mỏ đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động; những kỳ vọng ban đầu về khả năng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Iran đã bị lu mờ bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út do lực lượng Houthi tại Yemen (vốn được Iran hậu thuẫn) thực hiện, cũng như các vụ tấn công nhắm vào các tàu chở dầu thô rời khỏi vùng Vịnh.

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Triển vọng tiêu thụ tương đối ảm đạm

Theo Sugandha Sachdeva, người sáng lập SS WealthStreet – một công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, sự suy yếu của giá dầu còn gắn liền với các dấu hiệu cho thấy nhu cầu tại Mỹ đang giảm dần; cụ thể, lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tăng lên cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối ảm đạm.

Trước đó, hôm thứ Năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ đã tăng trong tuần trước, do nhu cầu đối với các sản phẩm dầu tinh chế suy yếu cùng với sự gia tăng đột biến trong hoạt động nhập khẩu dầu.

Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt, nhưng các rủi ro vẫn còn đó đối với các chuyến hàng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch cho hoạt động xuất khẩu dầu thô từ các quốc gia sản xuất dầu chính ở Trung Đông