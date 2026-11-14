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Giá dầu hôm nay ngày 14/11: Giá dầu thế giới hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp

Thứ Bảy, 05:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu suy yếu vào thứ Sáu, hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh thị trường cân nhắc các dấu hiệu về tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng tăng, cùng với việc Washington tập trung vào việc phong tỏa Iran và gia tăng các áp lực kinh tế khác trong cuộc xung

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên ở mức 95,84 USD/thùng, tăng 2 cent (tương đương 0,02%). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn chốt phiên ở mức 88,56 USD/thùng, giảm 18 cent (tương đương 0,20%).

Tính chung cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều trên đà giảm khoảng 2,5%. Tuần trước, các loại dầu chuẩn này đã lần lượt giảm 16% và 13%.

gia dau hom nay ngay 14 11 gia dau the gioi huong toi tuan giam thu hai lien tiep hinh anh 1

Với việc rủi ro địa chính trị từ cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran đã giảm bớt, cùng với báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Sáu cho thấy tình trạng dư thừa dầu toàn cầu đang gia tăng, thị trường đang trải qua một bước ngoặt lớn.

"Rõ ràng là nỗi lo lớn nhất cách đây vài tháng là tình trạng thiếu hụt nguồn cung," Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

"Còn hiện tại, có vẻ như nỗi lo lớn nhất lại là tình trạng dư thừa."

Thị trường dầu mỏ đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động; những kỳ vọng ban đầu về khả năng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Iran đã bị lu mờ bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út do lực lượng Houthi tại Yemen (vốn được Iran hậu thuẫn) thực hiện, cũng như các vụ tấn công nhắm vào các tàu chở dầu thô rời khỏi vùng Vịnh.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều ngày 12/11.

Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

gia dau hom nay ngay 14 11 gia dau the gioi huong toi tuan giam thu hai lien tiep hinh anh 2

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Với mức giá niêm yết mới dưới 20.000 đồng/lít sau phiên điều chỉnh chiều 12/11/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện đang thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).

Ánh Phương/VOV.VN
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