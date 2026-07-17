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Thứ Sáu, 11:05, 17/07/2026

Giá thực phẩm thay đổi từng ngày, tiểu thương và khách cùng tìm cách xoay xở

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VOV.VN - Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả tại nhiều chợ dân sinh cũng như chợ đầu mối liên tục thay đổi theo nguồn cung và thời tiết. Trước những biến động của thị trường, tiểu thương phải điều chỉnh giá bán từng ngày, trong khi người tiêu dùng cũng cân nhắc chi tiêu để bảo đảm bữa ăn gia đình.
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Tại nhiều chợ dân sinh, không khí mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Tuy nhiên, điều được cả người bán lẫn người mua quan tâm nhiều nhất là sự thay đổi liên tục của giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thịt, cá, rau xanh và hoa quả.
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Không ít tiểu thương cho biết khó nhất không phải là giá tăng mà là sức mua giảm. Nếu giữ giá cao sẽ mất khách, nhưng giảm giá lại ảnh hưởng đến lợi nhuận.
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Ở khu vực bán rau, củ, quả, bảng giá được thay đổi khá thường xuyên. Các loại rau ăn lá, rau gia vị hay một số loại quả theo mùa có mức giá lên xuống từng ngày. Tiểu thương cho biết họ luôn cập nhật giá nhập để đưa ra mức bán phù hợp, vừa bảo đảm lợi nhuận, vừa giữ khách quen.
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Người tiêu dùng cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn thực phẩm phù hợp với ngân sách.
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Tại các quầy thủy sản, nhiều người bán chấp nhận giảm lãi để duy trì lượng khách.
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Qua trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Xuân Tới - Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam, một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội khẳng định,  tình hình giá cả hàng hóa hiện đang duy trì ở mức ổn định và không có biến động bất thường. Nguồn cung tại chợ luôn dồi dào, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Sự thay đổi về giá nếu có thường chỉ xảy ra do các yếu tố ngoại cảnh như thiên tai, bão lũ hoặc vào các dịp lễ Tết khi sức mua tăng cao.
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Theo chị Lê Thị Xuân - một tiểu thương kinh doanh thịt gà, sức mua hiện nay chưa thực sự cao, người dân có xu hướng tính toán kỹ trước khi mua và ưu tiên những mặt hàng thiết yếu. Hiện gà công nghiệp có mức giá dao động từ 60.000 đến 70.000 đồng/kg, gà ta giá cao hơn, dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng/kg.
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"Giá các mặt hàng hoa quả cũng biến động theo ngày, nhưng trong bữa ăn hàng ngày vẫn phải đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình", chị Hồng Nhung, phường Bạch Mai chia sẻ.
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Theo ghi nhận của phóng viên, giá các mặt hàng như: Nho móng tay có giá khoảng 90.000đ/kg, lê sữa có giá 35.000đ/kg, nho Ninh Thuận có giá 60.000đ/kg.
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Theo Chị Hương, kinh doanh quầy thịt bò tại Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam, giá thịt ở mức trung bình, dao động trong khoảng từ 160.000đ - 220.000đ/kg tùy loại.
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"Tôi thường xuyên đi chợ tại đây. Giá cả có biến động nhưng vì gần nhà, tôi vẫn thường xuyên đến chợ mua thực phẩm cho gia đình", ông Hoàng Long, phường Tương Mai, Hà Nội chia sẻ.

 

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Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Ban quản lý chợ kiểm tra điều kiện kinh doanh tại các quầy thực phẩm tươi sống. Trong ảnh, ông Nguyễn Xuân Tới, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam và các cán bộ Trung tâm đang kiểm tra giấy tờ, hóa đơn của một hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống trong chợ.
Đồng Toàn/VOV.VN
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