Giá thực phẩm thay đổi từng ngày, tiểu thương và khách cùng tìm cách xoay xở

VOV.VN - Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả tại nhiều chợ dân sinh cũng như chợ đầu mối liên tục thay đổi theo nguồn cung và thời tiết. Trước những biến động của thị trường, tiểu thương phải điều chỉnh giá bán từng ngày, trong khi người tiêu dùng cũng cân nhắc chi tiêu để bảo đảm bữa ăn gia đình.