Giá vàng 2026: Chuyên gia cảnh báo thận trọng, khó có lợi nhuận đột biến

Phố Wall "chia rẽ" dự báo xu hướng giá vàng

Khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, thị trường đang ở trạng thái cân bằng khi các chuyên gia Phố Wall đưa ra dự báo trái chiều về xu hướng giá vàng trong tuần tới.

Trong số 15 nhà phân tích tham gia khảo sát, có 6 người, tương đương 40%, dự báo giá vàng sẽ tăng; 6 người khác, cũng chiếm 40%, cho rằng giá có thể giảm; trong khi 3 chuyên gia còn lại, tương đương 20%, nhận định thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, cuộc thăm dò trực tuyến với 270 nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý tích cực hơn. Có 169 người, tương đương 63%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 32 người, tương đương 12%, cho rằng giá sẽ giảm; và 69 người, tương đương 26%, nhận định kim loại quý sẽ ổn định.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng việc vàng giữ được mốc 5.000 USD/ounce là tín hiệu quan trọng đối với xu hướng giá.Ông nhận định: “Vàng đã giữ vững mức 5.000 USD giao ngay, điều mà tôi cho là rất quan trọng. Điều này cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng của thị trường, và chừng nào mức này còn được duy trì, phe mua vẫn có cơ hội đẩy giá lên.”

Tuy nhiên, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, lại cho rằng kim loại quý có thể chịu áp lực điều chỉnh khi thị trường chờ quyết định chính sách tiền tệ của Federal Open Market Committee (FOMC) trong tuần tới.

Theo ông, nếu cơ quan này giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể coi đây là tín hiệu không tích cực đối với vàng, khiến giá kim loại quý giảm trong ngắn hạn.

Một số nhà phân tích khác cũng cho rằng việc đồng USD tăng giá trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đã khiến nhiều nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tiền mặt hơn là vàng. Điều này làm suy yếu phần nào vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý trong ngắn hạn.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của vàng chưa thay đổi. Các yếu tố như nợ công toàn cầu gia tăng, thâm hụt ngân sách lớn và căng thẳng địa chính trị được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý trong trung và dài hạn.

Vàng vẫn là kênh trú ẩn nhưng cần thận trọng

Nhìn từ góc độ trong nước, các chuyên gia kinh tế cho rằng, giá vàng đang chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ toàn cầu, biến động đồng USD và rủi ro địa chính trị.

Ông Đoàn Duy Tú, Trưởng phòng tư vấn đầu tư chứng khoán tại VPBank nhận định, thị trường vàng trong nước và quốc tế đã trải qua giai đoạn tăng trưởng dài hạn kể từ năm 2019, đặc biệt đà tăng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2023. Theo ông, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và lạm phát gia tăng, vàng vẫn được nhà đầu tư xem như kênh trú ẩn để bảo toàn giá trị tài sản.

Ông Tú nêu quan điểm: “Giá vàng thế giới hiện đã điều chỉnh giảm khoảng 7-8% kể từ khi xảy ra chiến sự, phần nào phản ánh rằng đà tăng từ đầu năm chủ yếu xuất phát từ lo ngại của nhà đầu tư liên quan đến khu vực Trung Đông. Một yếu tố khác là đồng USD đang mạnh lên do áp lực giá năng lượng neo cao, khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất chậm hơn. Đồng USD mạnh tạo sức ép điều chỉnh lên các hàng hóa và tiền tệ khác, trong đó có vàng”.

Ông Tú cho rằng, với diễn biến hiện nay của chiến sự, giá vàng nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp. “Câu chuyện cuộc chiến kết thúc ra sao và vào thời điểm nào sẽ quyết định xu hướng giá vàng trung hạn. Còn về dài hạn, phần lớn nhà đầu tư và chuyên gia đều đồng thuận vàng vẫn có xu hướng tăng, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và môi trường kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định”, ông Tú nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng môi giới tại Công ty Chứng khoán SSI đánh giá, kênh đầu tư vàng hiện đã mất đi phần nào vị thế an toàn. Theo ông Thế, vàng đã trải qua một chu kỳ tăng mạnh từ năm 2024 đến 2026, nổi bật là nhịp “chạy nước rút” đầu năm 2026, khi giá vàng tăng từ 4.000 USD/ounce lên 5.600 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua ròng từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF.

Tuy nhiên ông Thế đánh giá, ở thời điểm hiện tại, dù bất ổn địa chính trị vẫn tồn tại, giá vàng không còn tăng mạnh như trước và không vượt đỉnh. Ông Thế nhận định: “Xác suất cao vàng đã đạt đỉnh trung hạn, bởi yếu tố bất ổn chính trị là động lực quan trọng giúp giá vàng leo cao. Về dài hạn, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì. Song xu hướng chủ đạo của vàng trong năm 2026 sẽ đi ngang quanh vùng 4.800-5.400 USD/ounce. Theo đó, năm 2026 khó có thể là thời điểm để đầu tư vàng với kỳ vọng lợi nhuận đột biến. Nhà đầu tư có thể cân nhắc các kênh khác như chứng khoán hoặc bất động sản để tối ưu hóa lợi nhuận".

Ông Thế cũng lưu ý thêm về dòng tiền: “Mỗi khi vàng tạo đỉnh, dòng vốn thường quay lại các tài sản khác, đặc biệt là cổ phiếu. Trong lịch sử, đỉnh vàng thường báo hiệu chu kỳ tăng mới của thị trường chứng khoán toàn cầu”.

