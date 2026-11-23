Giá vàng giảm, áp lực từ đâu?

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giảm sâu, kéo giá vàng trong nước xuống vùng thấp nhất trong nhiều tháng. Đà giảm của vàng thế giới nhanh chóng tác động đến thị trường trong nước, khiến những người mua ở vùng giá cao đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Trong khi đó, một bộ phận người dân bắt đầu quan tâm đến việc mua vàng khi giá đã giảm sâu, kỳ vọng thị trường sớm phục hồi.

Tuy nhiên, diễn biến hiện nay cho thấy giá vàng không chỉ chịu tác động từ hoạt động chốt lời sau một chu kỳ tăng nóng mà còn liên quan đến những thay đổi trong môi trường kinh tế vĩ mô và xu hướng dịch chuyển dòng tiền đầu tư.

Người dân nên mua vào hay bán ra?

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty Chứng khoán SSI nhận định: "Theo quan điểm của tôi, đợt giảm giá vàng vừa qua không đơn thuần là hoạt động chốt lời, mà phản ánh sự thay đổi của môi trường vĩ mô và dòng tiền đầu tư".

Phân tích các nguyên nhân gây sức ép lên giá vàng, ông Thế chỉ ra bốn yếu tố đáng chú ý:

Thứ nhất, chính sách lãi suất của Mỹ. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao khiến vàng giảm sức hấp dẫn. Khác với tiền gửi tiết kiệm hay trái phiếu, vàng không tạo ra dòng thu nhập định kỳ. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có thêm động lực chuyển vốn sang những tài sản có lợi suất.

Thứ hai, đồng USD tăng giá. Do vàng được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh mạnh lên thường tạo áp lực khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thứ ba, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cũng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang những tài sản có khả năng sinh lời. Điều này làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng trong danh mục đầu tư.

Cuối cùng là sự suy yếu của dòng tiền đầu cơ. Sau một chu kỳ tăng nóng, hoạt động chốt lời và thanh lý các vị thế đầu tư gia tăng, tạo thêm áp lực bán trên thị trường.

Những yếu tố này cho thấy đợt giảm giá vàng hiện nay không đơn thuần là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Khi các điều kiện hỗ trợ giá vàng thay đổi, khả năng thị trường tiếp tục biến động mạnh vẫn cần được tính đến.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật sau đợt giảm sâu.

Về triển vọng, ông Nguyễn Văn Thế cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật sau đợt giảm sâu. Tuy nhiên, xét trong trung hạn và dài hạn, xu hướng vẫn đang nghiêng về chiều giảm.

"Theo tôi, vàng đã đi qua giai đoạn đầu cơ thuận lợi nhất, xu hướng giảm chủ đạo trong 1-2 năm tới", ông Thế nhận định.

Việc giá vàng giảm liên tục có thể tạo cảm giác vàng đã trở nên rẻ hơn, nhưng nếu xu hướng giảm chưa kết thúc, quyết định mua vào quá sớm vẫn có thể khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại.

Người dân nên mua vào hay bán ra?

Đánh giá về diễn biến thị trường trong nước, ông Đoàn Tú, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư chứng khoán VPBank cho biết, giá vàng trong nước đang chịu áp lực bởi giá vàng thế giới đã giảm 37% so với đỉnh đầu năm. Xu hướng giảm giá của vàng còn là xu hướng chung của phần lớn các tài sản hiện tại (chứng khoán - bitcoin). Giá vàng thế giới nhìn chung còn diễn biến phức tạp, do vậy giá vàng trong nước cũng vì thế khó tránh khỏi những biến động bất ngờ. So với mức giá vùng đỉnh từ đầu năm, giá vàng trong nước cũng đã giảm khoảng 30%, khiến nhiều người nghĩ đến việc mua vào song ông Tú cho rằng, người dân nên cân nhắc mua vào.

“Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm trong nước vẫn cao, việc “bắt đáy” vàng tuy có vẻ an toàn với tầm nhìn dài hạn, nhưng tôi cho rằng, có thể quan sát thêm để rõ ràng xu hướng”, ông Tú khuyến nghị.

Giá vàng giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường chưa tìm được điểm cân bằng.

Với người chưa nắm giữ vàng và đang có ý định mua tích lũy, việc chờ thị trường ổn định hơn là lựa chọn cần cân nhắc. Không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng tại một thời điểm, càng không nên vay tiền để đầu tư khi xu hướng giá chưa rõ ràng. Nếu vẫn muốn tích lũy vàng, người mua cần xác định thời gian nắm giữ dài hạn và sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi.

Đối với người đang nắm giữ vàng, quyết định bán ra cần căn cứ vào giá mua ban đầu, nhu cầu sử dụng tiền và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản. Nếu không chịu áp lực tài chính, không nhất thiết phải bán tháo chỉ vì lo ngại giá tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu cần tiền cho những nhu cầu thiết yếu hoặc đang tập trung quá nhiều tài sản vào vàng, việc bán một phần để cân đối nguồn vốn là phương án có thể tính đến.

Ngoài ra khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể khiến người mua chịu lỗ ngay cả khi giá thị trường không giảm thêm đáng kể.

Trong bối cảnh hiện nay, không chạy theo tâm lý đám đông. Giá vàng giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường chưa tìm được điểm cân bằng. Quan sát thêm diễn biến, cân đối khả năng tài chính và xác định rõ mục đích mua vàng sẽ giúp người dân tránh những quyết định vội vàng.