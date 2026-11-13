Giá vàng giảm về 138 triệu đồng/lượng, người mua ở đỉnh lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Thị trường vàng trong nước sáng 13/11 tiếp tục chứng kiến một nhịp giảm mạnh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều thương hiệu lớn niêm yết giá vàng miếng ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày 12/11.

Như vậy, chỉ trong những phiên đầu tháng 11, giá vàng miếng đã có nhiều lần điều chỉnh giảm. Theo dữ liệu thị trường, mức bán ra 138 triệu đồng/lượng đang ở vùng thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Nếu so với mức đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng ghi nhận đầu tháng 3/2026, mỗi lượng vàng đã giảm hơn 52 triệu đồng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn trơn cũng chịu áp lực giảm giá và lùi xuống dưới mốc 138 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng nhẫn được điều chỉnh về 133,2-137,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch quanh mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Với khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra khoảng 3 triệu đồng/lượng tại SJC, người mua vàng ở thời điểm giá cao không chỉ chịu thiệt hại do giá thị trường đi xuống mà còn phải tính đến khoản chênh lệch khi bán lại. Những người mua vàng trong giai đoạn thị trường tăng nóng, có nguy cơ mất một phần đáng kể giá trị khoản đầu tư nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

Bất ổn chính trị có thể hỗ trợ giá vàng trong dài hạn

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu sức ép lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Washington không cần một thỏa thuận với Iran. Phát biểu này làm suy giảm kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, kéo giá dầu đi lên và làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Theo Reuters, trong phiên 12/11, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 2,7%, xuống 3.880,93 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 2,9%, xuống 3.885,30 USD/ounce. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của kim loại quý.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định giá dầu tăng mạnh sau những diễn biến liên quan đến Mỹ và Iran có thể tác động bất lợi đến vàng thông qua áp lực lạm phát. Khi lạm phát dai dẳng, Fed có thể phải duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời, đồng thời gây bất lợi cho vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất cố định.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị và năng lượng, đồng USD mạnh lên cũng là một nguyên nhân khiến vàng suy yếu. Reuters cho biết đồng bạc xanh tiến gần mức cao nhất trong 19 tháng, trong khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed tiếp tục củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Thị trường cũng gia tăng dự báo Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 12.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn nhận được sự đánh giá tích cực từ một số tổ chức đầu tư lớn. Theo phân tích của Kitco News, bà Kristy Akullian, Trưởng bộ phận Chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock, cho rằng vàng và bạc vẫn có những lợi thế riêng trong danh mục đầu tư, bất chấp áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Bà Akullian nhận định đà tăng mạnh đầu năm 2026 đã suy yếu khi lợi suất thực tăng, đồng USD mạnh lên và hoạt động chốt lời gây áp lực lên giá kim loại quý. Tuy nhiên, nhiều động lực mang tính cấu trúc hỗ trợ thị trường vẫn còn hiện hữu.

Theo Kitco News, vàng từng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào đầu năm 2026 trước khi điều chỉnh giảm. Dù giá đã mất khoảng 10% so với đầu năm, vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế, địa chính trị vẫn có ý nghĩa đối với nhà đầu tư.

Như vậy, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đứng trước sức ép từ đồng USD, lợi suất thực và triển vọng lãi suất của Mỹ. Tuy nhiên, những bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa tài sản vẫn là các yếu tố có thể hỗ trợ kim loại quý trong dài hạn.