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Giá vàng hôm nay 10/7: Giá vàng SJC bán ra 149 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 05:00, 10/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 10/7, giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tăng, giao dịch ở mức 4.105,80 USD/oz.

Giá vàng trong nước tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chiều 9/7, công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 149 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch sáng 9/7, giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so phiên giao dịch sáng 9/7. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Chiều 9/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội có xu hướng tăng

Chiều ngày 9/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với  phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới tăng 

Chiều ngày 9/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.105,80 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 9/7: 1 USD = 26.471VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,94 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,06 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều 9/7/2026.

PV/VOV.VN
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