Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, vàng SJC đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 10/11 ở mức 137,9 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 140,9 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm

Cuối ngày 10/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.116,86 USD/oz, giảm 20,58 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 10/11: 1 USD = 25.760 VND, giá vàng thế giới tương đương 127,77 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 10/11/2026.

USD suy yếu hỗ trợ giá vàng

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện tương đương và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Diễn biến chính trị này đồng thời đi kèm với sự suy yếu của đồng USD, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.116,86 USD/oz, giảm 20,58 USD/oz so với phiên liền trước. (Ảnh minh họa: VTC News)

Vàng được định giá trên thị trường quốc tế bằng đồng USD. Do đó, khi đồng bạc xanh suy yếu, kim loại quý thường trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể hỗ trợ nhu cầu vàng vật chất và góp phần đẩy giá kim loại quý tăng cao.

Vì vậy, đà giảm của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử. Bên cạnh đó, giá vàng cao hơn có thể cải thiện triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp khai khoáng, đặc biệt khi sản lượng và chi phí vận hành tương đối ổn định.

Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa từ giá vàng tăng sang lợi nhuận cao hơn còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, sản lượng khai thác và các yếu tố vận hành khác của từng doanh nghiệp.