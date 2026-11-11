Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước và thế giới đều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 11/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 10/11. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.046,58 USD/oz, giảm 70,28 USD/oz so với cuối giờ chiều 10/11.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 11/11: 1 USD = 25.800 VND, giá vàng thế giới tương đương 125,78 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,72 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC đảo chiều giảm

Trong phiên giao dịch trước đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 10/11 ở mức 137,9 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 140,9 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh (Ảnh minh họa)

Cuối ngày 10/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.116,86 USD/oz, giảm 20,58 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 10/11: 1 USD = 25.760 VND, giá vàng thế giới tương đương 127,77 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 10/11/2026.

USD suy yếu hỗ trợ giá vàng

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện tương đương và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Diễn biến chính trị này đồng thời đi kèm với sự suy yếu của đồng USD, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.116,86 USD/oz, giảm 20,58 USD/oz so với phiên liền trước. (Ảnh minh họa: VTC News)

Vàng được định giá trên thị trường quốc tế bằng đồng USD. Do đó, khi đồng bạc xanh suy yếu, kim loại quý thường trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể hỗ trợ nhu cầu vàng vật chất và góp phần đẩy giá kim loại quý tăng cao.

Vì vậy, đà giảm của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử. Bên cạnh đó, giá vàng cao hơn có thể cải thiện triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp khai khoáng, đặc biệt khi sản lượng và chi phí vận hành tương đối ổn định.

Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa từ giá vàng tăng sang lợi nhuận cao hơn còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, sản lượng khai thác và các yếu tố vận hành khác của từng doanh nghiệp.