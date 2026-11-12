Giá vàng hôm nay 12/11: Giá vàng SJC bán ra 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 12/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 11/11. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 12/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Sáng 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.988,5 USD/oz, giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 12/11: 1 USD = 25.850 VND, giá vàng thế giới tương đương 124,22 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,78 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC đảo chiều tăng 500.000 đồng/lượng

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 140 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137 – 140 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 11/11. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đảo chiều tăng 500.000 đồng/lượng

Chiều 11/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135,8 – 139,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Cuối giờ chiều 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.048,5 USD/oz, tăng 1,92 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 11/11: 1 USD = 25.840 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,96 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 70,28 USD/oz về mức 4.046,58 USD/oz.

Dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/11 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% (cao hơn dự báo 0,3% dù chậm hơn mốc 0,6% tháng 9). CPI lõi tăng 0,3% (vượt dự báo 0,2% và bằng mốc tháng 8, 9). Giá cả tăng trên nhiều nhóm hàng chứng tỏ áp lực lạm phát không chỉ ở năng lượng, làm phức tạp thêm kỳ vọng giá dầu giảm giúp hạ nhiệt lạm phát.

Số liệu lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm tăng lên 4,731%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,988%. Chỉ số USD tăng khoảng 0,56%.

Các chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, thị trường thế giới chịu sự chi phối từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD và nhu cầu tài sản an toàn.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không tạo ra dòng tiền – trở nên lớn hơn.

Những thay đổi về dữ liệu kinh tế cùng tâm lý nhà đầu tư có thể khiến kim loại quý tiếp tục biến động hai chiều, chi phối trực tiếp giá vàng hôm nay.