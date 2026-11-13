English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 13/11: Giá vàng SJC đi ngang, bán ra 139 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 05:10, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng SJC ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm, giao dịch quanh mức 3.954,5 USD/oz.

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 12/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 139 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 13 11 gia vang sjc di ngang, ban ra 139 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng SJC chiều 12/11 bán ra 139 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 12/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.954,5 USD/oz, tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 12/11: 1 USD = 25.8570 VND, giá vàng thế giới tương đương 123,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Sau hai tuần nỗ lực bám trụ quanh vùng 4.000 USD/ounce, đà phục hồi của giá vàng thế giới chính thức bị bẻ gãy. Việc để mất mốc hỗ trợ tâm lý lẫn kỹ thuật then chốt này đang kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế từ các nhà đầu tư ngắn hạn.

Theo báo cáo chiến lược từ ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, giá vàng nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce. Lãi suất duy trì ở mức cao cùng sức mạnh đồng USD hồi phục đang đè nặng lên nhu cầu đầu tư vào tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Vàng chịu tác động trái chiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất. Theo Kitco, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng FED thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chuyên gia tại TD Securities cho rằng, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng nhưng có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Theo số liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát lõi tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2%.

Trong đó, chi phí nhà ở tăng 0,3%, giá thực phẩm tăng 0,5% và giá năng lượng tăng 0,7%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không công bố tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước của tháng 10 do thiếu dữ liệu đối chiếu sau đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ vào tháng 10/2025.

 

Lê Thanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 12/11: Giá vàng SJC bán ra 139 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 12/11: Giá vàng SJC bán ra 139 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 12/11, giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.988,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 12/11: Giá vàng SJC bán ra 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 12/11: Giá vàng SJC bán ra 139 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 12/11, giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.988,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 70,28 USD/oz về mức 4.046,58 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/11: Giá vàng SJC giảm xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra hiện niêm yết ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 70,28 USD/oz về mức 4.046,58 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 10/11: Giá vàng SJC ổn định mức 141,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 10/11: Giá vàng SJC ổn định mức 141,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 10/11, giá vàng SJC ổn định ở cả hai chiều so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 10/11: Giá vàng SJC ổn định mức 141,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/11: Giá vàng SJC ổn định mức 141,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 10/11, giá vàng SJC ổn định ở cả hai chiều so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, vàng SJC được niêm yết ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.124,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, vàng SJC được niêm yết ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.124,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang
Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước giờ mở cửa phiên giao dịch 8/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.070,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước giờ mở cửa phiên giao dịch 8/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.070,5 USD/oz.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá