Giá vàng hôm nay 13/11: Giá vàng SJC đi ngang, bán ra 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 12/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 139 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 12/11 bán ra 139 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 12/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.954,5 USD/oz, tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 12/11: 1 USD = 25.8570 VND, giá vàng thế giới tương đương 123,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Sau hai tuần nỗ lực bám trụ quanh vùng 4.000 USD/ounce, đà phục hồi của giá vàng thế giới chính thức bị bẻ gãy. Việc để mất mốc hỗ trợ tâm lý lẫn kỹ thuật then chốt này đang kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế từ các nhà đầu tư ngắn hạn.

Theo báo cáo chiến lược từ ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, giá vàng nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce. Lãi suất duy trì ở mức cao cùng sức mạnh đồng USD hồi phục đang đè nặng lên nhu cầu đầu tư vào tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Vàng chịu tác động trái chiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất. Theo Kitco, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng FED thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chuyên gia tại TD Securities cho rằng, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng nhưng có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Theo số liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát lõi tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2%.

Trong đó, chi phí nhà ở tăng 0,3%, giá thực phẩm tăng 0,5% và giá năng lượng tăng 0,7%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không công bố tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước của tháng 10 do thiếu dữ liệu đối chiếu sau đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ vào tháng 10/2025.