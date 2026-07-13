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Giá vàng hôm nay 13/7: Vàng trong nước giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 13/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 35 USD/oz về 4.084,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 13/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 145,9 triệu đồng/lượng; giá bán 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h43’ sáng 13/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 12/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thương hiệu niêm yết giảm. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144 - 148 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 12/7. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145 - 149 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm trước phiên giao dịch ngày 13/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.084,6 USD/oz, giảm 35 USD/oz so với giá cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/7: 1 USD = 26.460 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 18,8 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 13 7 vang trong nuoc giam tiep 1 trieu dong luong hinh anh 1

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 12/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 12/7, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 145-149 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 12/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 145 -149 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 145 -149 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 12/7 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới cũng đi ngang so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.119,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/7: 1 USD= 26.470 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, khi sự bất ổn mới ở Trung Đông và hoạt động mua vào giá thấp không thể bù đắp áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc cao, đồng USD mạnh và những bằng chứng mới cho thấy Cục Dự trữ Liên bang vẫn lo ngại về lạm phát.

gia vang hom nay 13 7 vang trong nuoc giam tiep 1 trieu dong luong hinh anh 2

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.175,71 USD/ounce vào tối Chủ nhật và kim loại quý này ban đầu tăng cao hơn khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi xung đột Mỹ-Iran và nguy cơ gián đoạn ở eo biển Hormuz. Đà tăng tiếp tục sang phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi vàng đạt mức cao nhất tuần ở mức 4.202,67 USD/ounce, nhưng đợt tăng giá nhanh chóng suy yếu khi những lo ngại về lạm phát liên quan đến dầu mỏ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ vẫn thận trọng về lãi suất.

Sau khi không thể lấy lại mốc 4.150 USD, giá vàng giao ngay đã kết thúc tuần ở mức 4.120,67 USD mỗi ounce, với một đợt tăng giá vào phút cuối giúp kim loại quý này duy trì ở mức trên 4.100 USD mỗi ounce và gần như không đổi trong ngày, nhưng vẫn giảm hơn 1,4% trên biểu đồ tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang chia rẽ và thiếu quyết đoán về triển vọng ngắn hạn của vàng sau khi kim loại quý này không thể thoát khỏi kênh tích lũy gần đây.

Ánh Phương/VOV.VN
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