Giá vàng hôm nay 14/11: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. Giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Trong khi đó, sáng ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,878.5 USD/oz, giảm 16,1 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/11: 1 USD = 25.910 VND, giá vàng thế giới tương đương 121 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.