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Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng thế giới tuột khỏi mốc 4.000 USD/oz

Thứ Bảy, 05:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 14/11, giá vàng thế giới có giá 3.894,6 USD/oz. Vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 135-138 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng SJC có giá 138 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 13/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 14 11 vang the gioi tuot khoi moc 4.000 usd oz hinh anh 1

Chiều 13/11, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 134-138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 13/11, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 134-138 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 13/11 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 15,2 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.894,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/11: 1 USD= 25.637 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 120,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce

Theo Kitco NewsWire, giá vàng giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ năm, chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Vàng tiếp tục giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi bạc chịu tổn thất phần trăm nặng nề hơn do những lo ngại mới về nhu cầu công nghiệp và sự biến động của thị trường chứng khoán. Giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 3.876,40 USD/ounce, giảm 110,60 USD, tương đương 2,77%.

gia vang hom nay 14 11 vang the gioi tuot khoi moc 4.000 usd oz hinh anh 2

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 3.896 USD đến 3.944 USD, với mục tiêu phục hồi bền vững là 3.992 USD và sau đó là 4.022 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức thấp nhất trong phiên ở mức 3.852,1 USD, với mức tham chiếu giảm sâu hơn ở mức hỗ trợ kỹ thuật 3.830,33 USD. Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở 3.896 USD và sau đó là 3.944 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 3.852,1 USD và sau đó là 3.830,33 USD.

Ánh Phương/VOV.VN
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