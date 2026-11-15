Giá vàng hôm nay 15/11: Giá vàng SJC ổn định, giá vàng thế giới tăng

Vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 15/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. Giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới tăng

Sáng 15/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quay đầu tăng lên mức 3,884.68 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/11: 1 USD = 25.910 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 121,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,24 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC sáng 15/11.

Vàng SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng chốt phiên giao dịch cuối ngày 14/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. Giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,878.5 USD/oz, giảm 16,1 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/11: 1 USD = 25.910 VND, giá vàng thế giới tương đương 121 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Ảnh minh hoạ

Dự báo giá vàng tuần tới

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý cho thấy giới phân tích Phố Wall đang nghiêng rõ rệt về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần 16–20/11/2026.

Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 15% kỳ vọng giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, 62% dự báo kim loại quý tiếp tục đi xuống, trong khi 23% cho rằng thị trường sẽ đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Kết quả này cho thấy tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế tại Phố Wall, sau khi giá vàng liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân cũng không còn duy trì tâm lý lạc quan áp đảo như tuần trước.

Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 160 lượt bình chọn, trong đó 67 người, tương đương 42%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Ở chiều ngược lại, 60 nhà đầu tư, chiếm 38%, kỳ vọng giá vàng tiếp tục giảm. 33 người còn lại, tương đương 21%, nhận định thị trường sẽ đi ngang hoặc bước vào giai đoạn tích lũy.

So với khảo sát tuần trước, tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng tăng đã giảm mạnh từ 68% xuống 42%. Trong khi đó, nhóm dự báo giảm tăng từ 15% lên 38%.

Sự thay đổi này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ rệt sau những phiên bán tháo liên tiếp, đặc biệt khi giá vàng chưa thể lấy lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Dù vậy, nhóm kỳ vọng giá vàng phục hồi vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất trong khảo sát nhà đầu tư cá nhân, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn từ bỏ khả năng xuất hiện nhịp tăng trở lại.

Triển vọng giá vàng tuần tới tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu điều hành chính sách tiền tệ của Fed.