Giá vàng hôm nay 15/7: Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 15/7 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,5 – 148 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.040,68 USD/oz, tăng 18,88 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 15/7: 1 USD = 26.450 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,76 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 15/7/2026.

Giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại

Đầu phiên giao dịch sáng 15/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng; giá bán 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 14/7. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giá bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 14/7. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng lên mức 147,5 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 15/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 – 147 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/7.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 143 – 146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/7.

Giá vàng thế giới tăng lên mức 4.021,8 USD/oz

Cuối giờ chiều 14/7 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.021,8 USD/oz, tăng 21,6 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/7: 1 USD = 26.450 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 128,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,34 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.