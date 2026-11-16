Giá vàng hôm nay 16/11: Giá vàng SJC ổn định mức 134,5 – 137,5 đồng/lượng

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 16/11 ở mức 134,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 137,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 16/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.873,53 USD/oz, giảm 11,15 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 16/11: 1 USD = 25.920 VND, giá vàng thế giới tương đương 120,96 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,54 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 16/11/2026.

Vàng SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều 15/11 ổn định, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. Giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới đi ngang

Sáng ngày 15/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quay đầu tăng, hiện giao dịch ở mức 3,884.68 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 15/11: 1 USD = 25.910 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 121,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,24 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC chiều 15/11.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, cùng chiều với thị trường thế giới. Mặc dù giá vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi trong những phiên đầu tuần và cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn trải qua một tuần lao dốc. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều trước dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.066 USD/ounce. Trong phiên thứ hai, kim loại quý tăng mạnh, có thời điểm lên 4.148,95 USD nhờ những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt giá dầu, lo ngại lạm phát và đồng USD suy yếu.

Tuy nhiên, xu hướng nhanh chóng đảo chiều sau khi Mỹ công bố CPI tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát cơ bản cũng vượt kỳ vọng, làm gia tăng đồn đoán Fed có thể nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản trong tháng 12, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD đi lên.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong những phiên sau đó, khiến giá vàng “xuyên thủng” mốc 4.000 USD. Kim loại quý chạm đáy tuần 3.852,10 USD vào sáng thứ năm, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan gia tăng rõ rệt trong giới chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân sau khi giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.900 USD.