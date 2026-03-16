Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC giao dịch ở mức 182,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 16/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 179,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 182,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 179,6– 182,6 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 16/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.996,5 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/3: 1 USD = 26.321 VND, giá vàng thế giới tương đương 158,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 179,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 182,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 15/3. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 15/3, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng giữ nguyên so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng giữ nguyên so với đầu phiên sáng. Tại SJC, giá nhẫn SJC 1 - 5 chỉ niêm yết ở mức 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua-bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 15/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 5.021,2 USD/oz, giữ nguyên giá so với cuối giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/3: 1 USD = 26.318 VND, giá vàng thế giới tương đương 159,21 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 23,39 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.