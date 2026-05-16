Giá vàng hôm nay 16/5: Giá vàng SJC niêm yết mức 161 – 164 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 15/5 ở mức 161 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 164 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 15/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.554,12 USD/oz, giảm 66,08 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 15/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,49 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,51 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.