Vàng miếng, vàng nhẫn giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 134,2 triệu đồng/lượng; giá bán 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h50’ sáng 17/11, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 134,2 -137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 16/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay cũng có thay đổi giảm tại một số thương hiệu. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133 - 137 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 26/10. Vàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng, ngang giá mua - bán so với cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 16/11 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 3.860,6 USD/oz, giảm 2 USD/oz so với giá đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/11: 1 USD = 25.950 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 120,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 16,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng cuối ngày 16/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 137,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Cuối ngày 16/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.862,84 USD/oz, giảm 10,69 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 16/11: 1 USD = 25.950 VND, giá vàng thế giới tương đương 120,77 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,73 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 16/11/2026.

Giá vàng thế giới giảm

Giá vàng thế giới trên sàn quốc tế chiều 16/11 giảm nhẹ, nguyên nhân chính đẩy kim loại quý đi xuống đến từ sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược tới 92% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới để kiềm chế lạm phát, và 8% khả năng tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm.

Trong tuần này, thị trường Mỹ sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng về tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm. Đáng chú ý, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 10.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định xu hướng giá vàng đang nghiêng mạnh về chiều giảm. Nhà đầu tư mua vào khi giá phục hồi trong ngắn hạn có thể chịu thua lỗ nếu Fed đẩy nhanh và tăng mạnh lãi suất. Ông Pavilonis cho rằng giá vàng có thể lùi về vùng 3.200 USD/ounce.

Theo Pavilonis, biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát tín hiệu tiêu cực. Đồng USD mạnh lên cũng gây thêm sức ép. Các yếu tố như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương chưa đủ tạo lực đỡ rõ rệt cho giá trong giai đoạn hiện nay.

Pavilonis đánh giá thị trường vàng hiện chưa có xu hướng đủ rõ để nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua. Giá có thể đi ngang trong thời gian dài. Nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra khi giá phục hồi.