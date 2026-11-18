Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 18/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 134,2 triệu đồng/lượng; giá bán 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giá bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 giá mua vào và giá bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 18/11, giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133 - 137 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cuối phiên 17/11.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 133,3 - 137 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên chiều 17/11.

Đầu giờ sáng 18/11 (giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 3.810,5 USD/oz, giảm 58,2 USD/oz so với cuối phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/11: 1 USD = 25.890 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 118,86 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,34 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Vàng miếng trong nước ngừng giảm, tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 18/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng; giá bán 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 17/11, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tăng sau nhiều phiên giảm

Kết thúc phiên giao dịch 17/11, giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng bằng giá mua và bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng giá mua và bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, thị trường có vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng, giữ giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch 17/11 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 3.868,7 USD/oz, tăng 8 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/11: 1 USD = 25.900 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 120,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 17 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 17/11.

Hai yếu tố gây áp lực lên giá vàng

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh; lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã gây áp lực lên kim loại quý. Hiện giá vàng tương đương vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Tình hình thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp của Fed vào ngày 8 và 9/12, với đánh giá mới nhất từ CME FedWatch cho thấy, xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là khoảng 90% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Số liệu lạm phát Mỹ công bố tuần trước cho thấy, áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Điều này làm gia tăng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại quỹ Schroders ISF Global Gold cho biết, bất chấp sự biến động mạnh của vàng trong năm nay, họ vẫn lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn, vì sự bất ổn địa chính trị và áp lực tài chính ngày càng tăng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư.