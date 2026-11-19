Giá vàng SJC đứng yên

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 134,2 triệu đồng/lượng; giá bán 137,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 18/11. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đứng yên

Chiều 18/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133 - 137 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng cùng ngày.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 132,5 – 136,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng 18/11.

Vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Cuối giờ chiều 18/11 (giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 3.783 USD/oz, giảm 27,5 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 18/11: 1 USD = 25.900 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 118,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,16 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay 18/11, vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm 58,2 USD/oz về mức 3.810,5 USD/oz.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm xuống dưới mức 3.800 USD/ounce - mức thấp nhất trong hơn một năm khi đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên do kỳ vọng ngày càng tăng về tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem cho biết, có thể cần một vài lần tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cũng ủng hộ việc thắt chặt hơn nữa để kiềm chế lạm phát dai dẳng nhưng cảnh báo không nên kỳ vọng vào một lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Thị trường hiện đang đánh giá xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là gần 96%, trong khi khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản chỉ ở mức khoảng 4%.

Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) để tìm thêm hướng dẫn về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, làm giảm sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.