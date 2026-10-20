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Giá vàng hôm nay 20/10: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

Thứ Ba, 05:10, 20/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 20/10, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 143,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới trên sàn Kitco cũng giảm, giao dịch quanh mức 4.167,0 USD/lượng.

Vàng trong nước giảm

Giá vàng hôm nay, chiều 19/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,1 triệu đồng/lượng, giá bán là 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng   Ảnh: TH

Chiều 19/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 800.000 đồng lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng đứng trước những biến động khó lường

Chiều ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm 14,5 USD/lượng so với phiên giao dịch gần nhất, giao dịch ở mức 4.167,0 USD/lượng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/10: 1 USD = 26.080 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,2  triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Diễn biến thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho biết, dù lạm phát cao hơn dự báo, đánh giá tổng thể về kinh tế Mỹ vẫn chưa thay đổi. Thông tin này khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10. Theo dự báo của thị trường, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10 hiện ở mức khoảng 84%.

Trong khi đó, những quan ngại về mức định giá cổ phiếu, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cùng lo ngại dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này có thể suy yếu, đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán. Dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn hơn, kéo lợi suất trái phiếu giảm và góp phần nâng sức hấp dẫn của vàng – kênh đầu tư không mang lại lợi tức cố định.

Bức tranh kinh tế toàn cầu còn phủ bóng bởi những bất ổn địa chính trị, từ căng thẳng tại Trung Đông, Đông Âu đến tình hình xã hội bất ổn ở Pháp và một số quốc gia châu Âu. Giá dầu duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Dù vậy, xu hướng tiếp theo của giá vàng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các tín hiệu chính sách từ Fed và diễn biến lạm phát tại Mỹ.

Lê Thanh
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