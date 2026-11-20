Giá vàng hôm nay 20/11, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 12,97 - 13,32 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 340.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,19 - 5,33 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 140.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 129,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 134,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 129,8 – 133,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Đầu giờ sáng ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.541,2s USD/oz, giảm 191,2 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/11: 1 USD = 25.940 VND, giá vàng thế giới tương đương 110,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 23,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Giá vàng SJC giảm nhẹ

Phiên giao dịch chiều tối 19/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 133,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 136,2 triệu đồng/lượng. So với phiên giao dịch sáng cùng ngày, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 132– 136 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng SJC được niêm yết ở mức 133,2 – 136,2 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, chiều 19/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 132 – 136 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 127,5 – 131,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 19/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3.732,6 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/11: 1 USD = 25.940 VND, giá vàng thế giới tương đương 116,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,6 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Hai yếu tố gây áp lực lên giá vàng

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm xuống dưới mức 3.800 USD/ounce - mức thấp nhất trong hơn một năm khi đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên do kỳ vọng ngày càng tăng về tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem cho biết, có thể cần một vài lần tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cũng ủng hộ việc thắt chặt hơn nữa để kiềm chế lạm phát dai dẳng nhưng cảnh báo không nên kỳ vọng vào một lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Pavilonis đánh giá thị trường vàng hiện chưa có xu hướng đủ rõ để nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua. Trong đó, biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát tín hiệu tiêu cực. Đồng USD mạnh lên cũng gây thêm sức ép. Các yếu tố như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương chưa đủ tạo lực đỡ rõ rệt cho giá trong giai đoạn hiện nay.

Thị trường hiện đang đánh giá xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là gần 96%, trong khi khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản chỉ ở mức khoảng 4%.

Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) để tìm thêm hướng dẫn về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, làm giảm sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.