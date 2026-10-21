Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC giảm về mức 142,3 triệu đồng/lượng

Vàng Ancarat về mức 14,2 triệu đồng/chỉ

Mở cửa phiên giao dịch sáng 21/10, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,85 - 14,2 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,54 - 5,68 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/set so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 20/10. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 21/10, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với chốt phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 21/10 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.118,6 USD/oz, giảm 3,8 USD/oz so với cuối giờ chiều 20/10.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/10: 1 USD = 26.070 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,94 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Vàng SJC niêm yết 139,6-142,6 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,6 triệu đồng/lượng tăng nhẹ so với phiên sáng 20/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 20/10, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 138,6-142,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 20/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 138,5 -142,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 138,6-142,6 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 20/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm nhẹ so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.122,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/10: 1 USD= 26.080 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng tiếp tục gặp khó khăn do lạm phát

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục gặp khó khăn do lạm phát dai dẳng và lãi suất tăng cao khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản có lợi suất cao hơn; tuy nhiên, một nhà phân tích kim loại quý cho rằng thị trường đang ổn định chứ không phải bước vào thị trường gấu, với các yếu tố cấu trúc đã hỗ trợ đợt tăng giá lịch sử năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus cho biết, mặc dù các nhà đầu tư ngày càng thận trọng, nhưng hoạt động mua vào của các tổ chức và ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng trên 4.000 USD/ounce.

Những nhận định của ông được đưa ra trong bối cảnh Metals Focus dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 5.330 USD/ounce vào năm 2027, tăng 16% so với mức trung bình dự kiến ​​là 4.600 USD của năm nay. Công ty nghiên cứu của Anh này kỳ vọng giá vàng trung bình sẽ đạt 5.600 USD vào quý IV năm sau, và có khả năng lên tới gần 6.000 USD.

Đồng thời, Metals Focus dự đoán bạc sẽ lấy lại sức hấp dẫn đầu tư, với giá trung bình đạt 84,40 USD/ounce vào năm tới và tăng lên trên 90 USD trong quý IV.

Piggott giải thích rằng việc vàng không thể duy trì đà tăng giá kể từ đợt điều chỉnh hồi đầu năm nay phản ánh sự cạnh tranh về vốn đầu tư hơn là sự suy giảm cơ bản trong triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các cơ hội trong lĩnh vực cổ phiếu, tiền điện tử, năng lượng và các mặt hàng khác, trong khi lợi suất trái phiếu cao đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, Piggott lưu ý rằng các nhà đầu tư tổ chức luôn quay trở lại thị trường vàng khi giá giảm xuống khoảng 4.000 USD/ounce.