Giá vàng nhẫn giảm

Giá vàng hôm nay, cuối ngày 20/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 129,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 134,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 128 – 134 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 200 ngàn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 129,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giảm 500 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cuối ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.577,4 USD/oz, tăng 48 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 20/11: 1 USD = 25.980 VND, giá vàng thế giới tương đương 111,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

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Đồng USD mạnh gây thêm áp lực lên giá vàng

"Dường như đang có một đợt thanh lý bắt buộc diễn ra trên toàn thị trường. Kỳ vọng về việc Mỹ sắp tăng lãi suất cùng với tình trạng lạm phát có khả năng kéo dài đã đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và củng cố sức mạnh đồng USD, từ đó gây áp lực lên giá vàng," Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Các thị trường chứng khoán châu Á đang hướng tới tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh màn chào sàn của Anthropic (ANT.O) không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng USD vẫn duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng, khiến vàng – loại tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, cho biết hôm thứ Năm rằng Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất do lạm phát vẫn ở mức quá cao. Bà cũng lập luận rằng việc đạt được sự hiểu biết chung quan trọng hơn là đưa ra các hướng dẫn cụ thể về triển vọng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất 99,3% rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – loại tài sản không tạo ra lợi suất – từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên trong tuần này khi giá giảm mạnh thu hút những người săn hàng giá rẻ; các nhà đầu tư tại Trung Quốc thậm chí coi đợt điều chỉnh giá này là cơ hội để mua vào.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,4% xuống còn 41,73 USD/ounce; giá bạch kim giảm 3,1% xuống 1.302,45 USD/ounce; và giá palladium giảm 2,5% xuống 886,86 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều đang trên đà ghi nhận mức giảm trong tuần.