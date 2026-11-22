Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 128,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 128– 133 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 19/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 121,5 – 125,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 22/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3.538,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/11: 1 USD = 25.980 VND, giá vàng thế giới tương đương 110,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,8 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 128,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 133,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua vào – bán ra đang là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 21/11. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC ổn định ở mức 133,5 triệu đồng/lượng

Chiều 21/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 128 – 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 21/11.

Giá vàng thế giới chốt phiên ở mức 3.538 USD/ounce

Cuối giờ chiều 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.538,1 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/11: 1 USD = 25.980 VND, giá vàng thế giới tương đương 110,74 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,76 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC cao hơn vàng thế giới 22,76 triệu đồng/lượng VOV.VN - Ngày 21/11, giá vàng SJC giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, hiện niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm về mức 3.538,1 USD/oz. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 22,76 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm xuống gần 3.500 USD/ounce vào cuối phiên tuần, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong 8 tháng qua.

Giá vàng chịu áp lực từ triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đồng USD mạnh hơn và những lo ngại dai dẳng về lạm phát, làm tăng kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo xác suất 99% về việc Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Một số quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để đưa lạm phát gần hơn với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết có thể xem xét tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng có thể biện minh cho một đợt tăng lãi suất khác.