Giá vàng hôm nay 22/3: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 22/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168 triệu đồng/lượng, giá bán là 171 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168- 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, sáng ngày 22/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm về mức 4.494,1 USD/oz, giảm 0,3 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/3: 1 USD = 26,339 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 21/3.

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 21/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 168 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 171 triệu đồng/lượng đ ingang so với mở phiên cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI chốt phiên giao dịch 21/3 niêm yết ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ giá ổn định so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng ổn định. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 168 -171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua - bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 21/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.496,9 USD/oz tăng nhẹ so với phiên sáng. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/3: 1 USD = 26.339 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 28,3 triệu đồng/lượng.