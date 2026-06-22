Giá vàng hôm nay 22/6: Giá vàng SJC niêm yết mức 147,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 22/6 ở mức 144,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147,2 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 22/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.209,07 USD/oz, tăng 53,67 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 22/6: 1 USD = 26.442 VND, giá vàng thế giới tương đương 134,091 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,11 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 22/6/2026.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch ngày 21/6, giá vàng trong nước ổn định, giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể: Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 147,2 triệu đồng/lượng, Chênh lệch giá mua và - bán bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 21/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.155,4 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/6: 1 USD = 26.440 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.