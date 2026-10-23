Giá vàng hôm nay 23/10: Giá vàng SJC giảm nhẹ

Giá vàng SJC giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 23/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng; giá bán là 142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua (22/10). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng 23/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136 – 140 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 23/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.012,4 USD/oz, giảm so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/10: 1 USD = 26.030 VND, giá vàng thế giới tương đương 127,94 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Trước đó, cập nhật giá vàng cuối phiên chiều 22/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 22/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng. Giảm 1,1 triệu đồng ở chiều mua vào và 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giữ nguyên so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.088,75 USD/oz, giảm 27 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối giờ chiều 22/10: 1 USD = 26.030 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

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Giá vàng chưa thể vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce?

Theo ông Ray Jia, Trưởng bộ phận Nghiên cứu về Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 23 tấn vàng vào dự trữ trong tháng trước. Các quỹ ETF vàng tại nước này cũng ghi nhận dòng vốn vào mạnh trong tháng 9.

Ông Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10. Theo ông, ngân hàng trung ương Mỹ đang đứng trước bài toán cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và tránh những tranh cãi liên quan đến ảnh hưởng chính trị đối với chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, ông Ryan McKay, Giám đốc Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định việc giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce đã thúc đẩy các quỹ đầu cơ bán ra. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng làm gia tăng áp lực này.

Dù vậy, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cùng hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương vẫn tương đối vững, có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000 - 4.100 USD/ounce.

Các chuyên gia tại TD Securities cũng không kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, trong khi dữ liệu kinh tế tích cực làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong những tháng tới.

Như vậy, giá vàng đang chịu tác động từ hai chiều: đồng USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt hỗ trợ đà phục hồi ngắn hạn, nhưng triển vọng lãi suất cao tiếp tục hạn chế khả năng bứt phá của kim loại quý.