Giá vàng SJC niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước cuối ngày 22/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 128,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 128– 133 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 128 – 133,3 triệu đồng/lượng. Ổn định so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3.524,8 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với phiên giao dịch buổi sáng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/11: 1 USD = 25.980 VND, giá vàng thế giới tương đương 110,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 23,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng trong nước và thế giới giảm trong tuần qua

Giá vàng tuần này sẽ thế nào?

Tuần này, có 15 chuyên gia tham gia khảo sát vàng hàng tuần của chuyên trang về kim loại quý. Tâm lý Phố Wall tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm sau khi giá vàng kiểm tra ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Trong số này, 4 chuyên gia, tương đương 27%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 9 người, chiếm 60%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Hai chuyên gia còn lại, tương đương 13%, chưa đưa ra nhận định rõ ràng về xu hướng giá vàng hoặc dự báo thị trường đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến ghi nhận 207 lượt bình chọn. Tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tăng tiếp tục giảm sâu hơn, khiến nhóm này ngày càng chiếm tỉ lệ nhỏ trong khảo sát.

Có 74 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 36%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 95 người, chiếm 46%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. 38 nhà đầu tư còn lại, tương đương 18%, dự báo giá đi ngang hoặc cho rằng khả năng tăng và giảm là ngang nhau.

Ông Colin Cieszynski - chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management - cho rằng vai trò phòng ngừa lạm phát của vàng đang bắt đầu trở thành yếu tố bất lợi đối với kim loại quý, trong bối cảnh giá năng lượng giảm và Quốc hội Mỹ khóa mới tìm cách hạn chế các mức thuế quan thương mại của chính quyền.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

"Tuần trước, giá vàng gần như chỉ vận động theo một chiều, giảm hơn 8% xuống còn 3.560 USD/ounce. Có cảm giác như rất nhiều yếu tố đang tác động đến giá vàng, nhưng thị trường chỉ phản ứng với những yếu tố tiêu cực", ông Alex cho biết.