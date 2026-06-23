English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 23/6: Giá vàng SJC giảm về mức 148 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 08:54, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (23/6), giá vàng SJC đảo chiều giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước, hiện niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 50,68 USD/oz về mức 4.156,9 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (23/6), Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/6. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 23/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều 22/6. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.156,9 USD/oz, giảm mạnh 50,68 USD/oz so với cuối giờ chiều 22/6. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/6: 1 USD = 26.448 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,55 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

gia vang hom nay 23 6 gia vang sjc giam ve muc 148 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay 23/6: Giá vàng SJC giảm về mức 148 triệu đồng/lượng

Trước đó, cuối phiên giao dịch ngày 22/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148,6 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 22/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.207,58 USD/oz, giảm 1,49 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 22/6: 1 USD = 26.442 VND, giá vàng thế giới tương đương 134,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/6/2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng trong nước ổn định ở mức 147,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng trong nước ổn định ở mức 147,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (21/6), giá vàng trong nước ổn định, vàng miếng SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco là 4.155,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng trong nước ổn định ở mức 147,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng trong nước ổn định ở mức 147,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (21/6), giá vàng trong nước ổn định, vàng miếng SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco là 4.155,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC giao dịch ở mức 146,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC giao dịch ở mức 146,7 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.155,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC giao dịch ở mức 146,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC giao dịch ở mức 146,7 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.155,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC giảm mạnh theo đà lao dốc của vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC giảm mạnh theo đà lao dốc của vàng thế giới

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 19/6, giá vàng SJC giảm mạnh về mức 144,8 – 147,8 (mua vào – bán ra ). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm mạnh 79,9 USD/oz xuống mốc 4.185,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC giảm mạnh theo đà lao dốc của vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC giảm mạnh theo đà lao dốc của vàng thế giới

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 19/6, giá vàng SJC giảm mạnh về mức 144,8 – 147,8 (mua vào – bán ra ). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm mạnh 79,9 USD/oz xuống mốc 4.185,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng trong nước ổn định, bán ra là 151,3 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng trong nước ổn định, bán ra là 151,3 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 18/6, giá vàng SJC ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giao dịch ở mức 148,8 – 151,3 (mua vào – bán ra ). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.328,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng trong nước ổn định, bán ra là 151,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng trong nước ổn định, bán ra là 151,3 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 18/6, giá vàng SJC ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giao dịch ở mức 148,8 – 151,3 (mua vào – bán ra ). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.328,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng trong nước tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng trong nước tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 17/6, giá vàng SJC tăng tiếp 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.340,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng trong nước tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng trong nước tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 17/6, giá vàng SJC tăng tiếp 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.340,4 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá