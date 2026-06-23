Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (23/6), Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/6. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 23/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều 22/6. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.156,9 USD/oz, giảm mạnh 50,68 USD/oz so với cuối giờ chiều 22/6. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/6: 1 USD = 26.448 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,55 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 23/6: Giá vàng SJC giảm về mức 148 triệu đồng/lượng

Trước đó, cuối phiên giao dịch ngày 22/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148,6 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 22/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.207,58 USD/oz, giảm 1,49 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 22/6: 1 USD = 26.442 VND, giá vàng thế giới tương đương 134,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/6/2026.