Giá vàng hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 128-134,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.653,11 USD/oz. Tăng 30,11 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 24/11: 1 USD = 25.990 VND, giá vàng thế giới tương đương 114,39 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,61 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 24/11/2026.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cuối ngày 23/11 đang ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng

Vàng miếng trong nước giữ giá 135 triệu đồng/lượng

Trước phiên giao dịch 24/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 130 triệu đồng/lượng; giá bán 135 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 5 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 23/11, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng, duy trì mức giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 5 triệu đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch 23/11, giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua nhưng giữ giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua và bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, thị trường có vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng, giữ giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch 17/11 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 3.623 USD/oz, tăng 20 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/11: 1 USD = 25.990 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 113,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 21,6 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 23/11.

Giá vàng tăng trong xu hướng thanh lý tài sản

Giá vàng thế giới đảo chiều bật tăng mạnh mẽ, nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiên tệ thắt chặt ngày càng gia tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt tương đương và đồng USD mạnh lên lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng làm gia tăng nhu cầu tiền mặt, buộc một số nhà đầu tư thanh lý các tài sản khác trong đó có vàng để bù đắp thua lỗ hoặc đáp ứng ký quỹ.

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 8-9/12, sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của ngân hàng Trung ương được công bố hôm thứ Tư tới (25/11).