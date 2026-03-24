Giá vàng hôm nay 24/3: Giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Giá vàng hôm nay, mở phiên sáng 24/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 164,9 triệu đồng/lượng; giá bán 167,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,9 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h40 sáng 24/3, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 164,9 - 167,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 23/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giữ giá mua - bán ngang bằng với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 164,9 - 167,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,6 triệu đồng/lượng giá mua và tăng 4,2 triệu đồng/lượng giá bán so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 164,7- 167,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên 23/3. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 23/3 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.354 USD/oz, tăng 94 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/3: 1 USD = 26.364 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 29,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng trong nước tăng 1,9 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước chiều 23/3 có xu hướng tăng

Phiên giao dịch chiều 23/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 163 triệu đồng/lượng, giá bán là 166 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng so với phiên giao dịch đầu giờ chiều 23/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với đầu giờ chiều 23/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 23/3, giá vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 162,8 - 165,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 160,3 – 163,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giao dịch đầu giờ chiều 23/3. Chênh lệch mua – bán đang là 3,4 triệu đồng/lượng.

Chiều 23/3, vàng thế giới tăng nhẹ

Chiều 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.265,5 USD/oz, tăng nhẹ so với giao dịch trước đó. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/3: 1 USD = 26.344 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,38 triệu đồng/lượng, thấp hơn 30,62 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều 23/3.