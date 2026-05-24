Giá vàng hôm nay 24/5: Giá vàng SJC giữ ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 161,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/5. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với cuối giờ chiều 23/5.

Đầu giờ sáng 24/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.506,96 USD/oz, giữ nguyên giá so với cuối giờ chiều 23/5.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/5: 1 USD = 26.390 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,29 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 23/5 ở mức 158,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 161,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 23/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 23/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.506,96 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 23/5: 1 USD = 26.390 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,29 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 23/5/2026.