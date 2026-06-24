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Giá vàng hôm nay 24/6: Giá vàng SJC bán ra 147 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 09:19, 24/06/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 24/6, giá vàng SJC ổn định, giao dịch ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.081,8 USD/oz.

Phiên giao dịch sáng 24/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/6. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/6, giá vàng nhẫn SJC không thay đổi, được niêm yết ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch chiều 23/6.

Sáng  24/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4.081,8 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/6: 1 USD = 26.451 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí,  giá vàng thế giới tương đương 130,08 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,92 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

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Giá vàng SJC giảm về mức 147 triệu đồng/lượng

Trước phiên giao dịch sáng 24/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 23/6. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 23/6. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 23/6.

Cuối giờ chiều 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.126,8 USD/oz, giảm 30,1 USD/oz so với đầu giờ sáng 23/6. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/6: 1 USD = 26.448 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,50 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
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